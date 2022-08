Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 17:10 (Di giovedì 18 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno cresce l’inflazione annuale dell’area Euro si attesta al 8,9% nel luglio 2022 in aumento rispetto al 8,7% di giugno un anno prima il tasto era il 2,2% un’infrazione annuale dell’Unione Europea è stata del 9,8% a luglio 2022 chi l’ha aumento rispetto al 9,6% di giugno l’anno scorso era del 2,5% i dati sono pubblicati dai l’ufficio statistico dell’Unione Europea armonizzata dell’Italia luglio Cala leggermente al 8,4% giugno era 8,5 la bici e vede un quadro in peggioramento per la crescita nell’area euro e non si esclude la possibilità di entrare in una recensione tecnica ma l’impressione preoccupa di più le preoccupazioni che avevamo a luglio non sono state alleviate scrive la Banca Centrale Europea andiamo a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno cresce l’inflazione annuale dell’area Euro si attesta al 8,9% nel luglioin aumento rispetto al 8,7% di giugno un anno prima il tasto era il 2,2% un’infrazione annuale dell’Unione Europea è stata del 9,8% a lugliochi l’ha aumento rispetto al 9,6% di giugno l’anno scorso era del 2,5% i dati sono pubblicati dai l’ufficio statistico dell’Unione Europea armonizzata dell’Italia luglio Cala leggermente al 8,4% giugno era 8,5 la bici e vede un quadro in peggioramento per la crescita nell’area euro e non si esclude la possibilità di entrare in una recensione tecnica ma l’impressione preoccupa di più le preoccupazioni che avevamo a luglio non sono state alleviate scrive la Banca Centrale Europea andiamo a ...

