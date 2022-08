Tuffi | Europei Roma 2022 | doppietta Italia dal metro | argento Marsaglia e bronzo Tocci

(Di giovedì 18 agosto 2022) Altre medaglie per l’, nella seconda finale didi giovedì 18 agosto aglididelle discipline acquatiche. Dopo l’di Bertocchi/Pellacani, a portare i colori azzurri sul podio sono stati sia Lorenzoche Giovanni. Nella gara dal, Lorenzo ha ottenuto il secondo posto con il punteggio totale di 396.25. Partito forte,ha continuato a rendersi protagonista dipiù che positivi ma purtroppo il suo rivale è stato troppo più bravo. La medaglia d’oro è andata infatti al britannico Jack Laugher, autore di una gara regolare caratterizzata da ottimiche gli sono valsi punteggi molto elevati per un totale di 413.40. ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - giomalago : Europei da sogno! #Atletica: oro di Jacobs, bronzi Crippa e Giupponi. Martinenghi e Panziera ori #nuoto, argenti Ce… - Coninews : SIIIIIIII! ???? Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu bronzo nel sincro misto 10 m! ?? Agli Europei di… - RaiSport : Bronzo per Tocci nei #tuffi da 1 metro Guarda il video ?? - gabririzza : RT @Agenzia_Ansa: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci vincono l'argento e il bronzo nei tuffi nel trampolino da un metro agli Europei di nuo… -

18.20: Per lo svizzero Appenzeller arrivano 56.40, quarto posto 18.19: Con 75.60 il rumeno Popovici si inserisce in seconda posizioneBronzo come detto per la Svezia con 257.70 punti, con il duo Nilsson Garip/Widerstrom. che ha superato la coppia della Gran Bretagna per soli trenta centesimi di punto (257.40). Quinta una deludente ...EUROPEI TUFFI - Altre due medaglie per l'Italia dei tuffi impegnata al Foro Italico di Roma. Il merito è di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, rispettivamente argento e bronzo nel trampolino da un ...Due azzurri sul podio nella gara dal trampolino vinta dal britannico Laugher ROMA (ITALPRESS) - Due azzurri sul podio nella gara del trampolino da ...