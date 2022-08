Sampdoria | Ferrari | “Io e Colley ci capiamo al volo | proveremo a fermare Vlahovic”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il difensore della, Alex, è intervenuto ai microfoni del Secolo XIX in vista della sfida di Marassi contro la Juventus, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023: “Ciò che conta è non partire già sconfitti.per me è come un fratello, c’è grande intesa tra noi. Insiemea contenere un cliente scomodo come“.ha poi parlato dell’obiettivo a livello personale: “Segnare un gol sarebbe un sogno, sui piazzati ci provo sempre“. SportFace.