Placido Domingo sotto accusa nell'indagine Gheishado Vip: il tenore "in una setta che sfruttava schiave sessuali"

Il tenore di fama internazionale Placido Domingo sarebbe finito al centro di un'indagine condotta dalle autorità argentine su una setta accusata di tratta e sfruttamento sessuale di giovani donne. A quanto si apprende, a incastrarlo sarebbero state delle intercettazioni. 

Placido Domingo nei guai: l'indagine "Geishado Vip" 

È apparsa su tutti i maggiori giornali e siti di informazione argentini la notizia secondo cui Domingo sarebbe tra i vip coinvolti nell'indagine giudiziaria denominata "Geishado Vip". Il nome dell'operazione è stato scelto dagli inquirenti perché le vittime erano delle giovani donne "scelte" dai Vip per entrare in una setta che agiva sotto il nome di "Escuela de Yoga".

