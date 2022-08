Pantelleria in fiamme, anche Armani e Tardelli in fuga dagli incendi (Di giovedì 18 agosto 2022) Più roghi, probabilmente dolosi, nella serata di mercoledì 17 agosto. Moltissimi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, da Giorgio Armani alla giornalista Myrta Merlino all'attore Claudio Santamaria Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 agosto 2022) Più roghi, probabilmente dolosi, nella serata di mercoledì 17 agosto. Moltissimi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, da Giorgioalla giornalista Myrta Merlino all'attore Claudio Santamaria

vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei… - Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato a Pantelleria. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo dive… - LaStampa : Pantelleria in fiamme, il capo della Protezione civile: «Incendio doloso appiccato in più punti e con l'avvicinarsi… - MEcosocialista : RT @ChiranAngelgela: #Pantelleria brucia. E non è per caso. Gli incendi sarebbero stati appiccati 'in modo scientifico '. - MEcosocialista : RT @Vittoria0508: #Pantelleria ha un posto speciale nel mio cuore e vederla così devastata dalle fiamme è molto doloroso ?? -