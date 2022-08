Oggi tocca a Ghali morto in seguito ad un incidente: ennesima bufala (Di giovedì 18 agosto 2022) Pare stiamo vivendo un periodo particolarmente caldo per quanto concerne le fake news, se pensiamo che da alcune ore a questa parte si parli con insistenza di Ghali morto in seguito ad un incidente di cui si conoscono pochi dettagli. Una vicenda singolare, visto che qualcuno tramite i social si diverte ad alimentare allarmi vari e bufale, come quella che di recente ha coinvolto con gli stessi contenuti il rapper Fabri Fibra. Senza troppi giri di parole, voglio dirvi da subito che il cantante sia vivo e vegeto, ribadendo che si tratti di un annuncio falso. Stavolta parlano di Ghali morto in seguito ad un incidente: smentiamo la nuova bufala del 2022 Diversi i progetti artistici in piedi per Ghali, come abbiamo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Pare stiamo vivendo un periodo particolarmente caldo per quanto concerne le fake news, se pensiamo che da alcune ore a questa parte si parli con insistenza diinad undi cui si conoscono pochi dettagli. Una vicenda singolare, visto che qualcuno tramite i social si diverte ad alimentare allarmi vari e bufale, come quella che di recente ha coinvolto con gli stessi contenuti il rapper Fabri Fibra. Senza troppi giri di parole, voglio dirvi da subito che il cantante sia vivo e vegeto, ribadendo che si tratti di un annuncio falso. Stavolta parlano diinad un: smentiamo la nuovadel 2022 Diversi i progetti artistici in piedi per, come abbiamo ...

Napoli, ufficiale Simeone. E oggi tocca a Ndombele e Raspadori Il presidente De Laurentiis ha ufficializzato con un tweet l'arrivo di Giovanni Simeone dal Verona. Oggi previste le visite mediche di Ndombele, centrocampista in arrivo dal Tottenham e con ogni probabilità anche di Raspadori, per il quale nella serata di ieri è stata trovata l'intesa con il ... Tocca al Samsung Galaxy S10 ricevere l'aggiornamento di agosto stamane Samsung Galaxy S10 Si parla tanto ancora oggi di una serie come quella dei Samsung Galaxy S10 , trattandosi di device ancora molto diffusi in Italia e nel resto del mondo. Ecco perché, esattamente come avvenuto un mese fa con la patch di ... il Resto del Carlino Napoli, preso Simeone. E oggi tocca a Ndombele e Raspadori Giornata importante per il club di DeLa, che dà l'annuncio dell'attesissimo arrivo del Cholito con un tweet. Ora tocca all'ex Tottenham e al gioiello del Sassuolo ... Calcio mercato, Ilicic ha detto sì: tocca al Bologna l'ultima mossa. Sosa ha firmato