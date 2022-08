Meteo, il fresco è alle porte: venerdì temperature giù di 10 gradi a Palermo (Di giovedì 18 agosto 2022) Dieci gradi in meno e venti di Maestrale. A Palermo la fine del caldo è vicina. I venti freschi di Nord-Ovest che seguono una perturbazione posizionata sul Nord Italia, daranno luogo a un generale calo delle temperature garantendo una decisa attenuazione del caldo intenso. Le temperature infatti, torneranno ad essere in linea con la media del periodo. Questa previsione si estenderà anche al fine settimana con tempo in prevalenza soleggiato e stabile, temperature in ulteriore flessione sull’isola, ma nel complesso sarà un weekend caratterizzato da temperature in linea con le medie stagionali e senza eccessi. Le previsioni Meteo per venerdì 19 agosto in Sicilia venerdì 19 agosto sarà una giornata caratterizzata dall’alternanza tra sole ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 18 agosto 2022) Dieciin meno e venti di Maestrale. Ala fine del caldo è vicina. I venti freschi di Nord-Ovest che seguono una perturbazione posizionata sul Nord Italia, daranno luogo a un generale calo dellegarantendo una decisa attenuazione del caldo intenso. Leinfatti, torneranno ad essere in linea con la media del periodo. Questa previsione si estenderà anche al fine settimana con tempo in prevalenza soleggiato e stabile,in ulteriore flessione sull’isola, ma nel complesso sarà un weekend caratterizzato dain linea con le medie stagionali e senza eccessi. Le previsioniper19 agosto in Sicilia19 agosto sarà una giornata caratterizzata dall’alternanza tra sole ...

