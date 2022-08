Macabra scoperta a Fiumicino: surfisti trovano un cadavere in mare (Di giovedì 18 agosto 2022) Fiumicino – Giallo a Fiumicino, dove tra le onde del mare è riaffiorato il cadavere di un uomo. La Macabra scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 18 agosto, da un gruppo di surfisti che hanno notato il corpo senza vita galleggiare e, in poco tempo, spinto dalle correnti e dal vento, arrivare sulla spiaggia. Immediatamente sono state allertate le Forze dell’Ordine, Polizia di Stato e Guardia Costiera, e il personale sanitario dell’Ares 118. I soccorritori, giunti sul posto, oltre a constatare la morte dell’uomo, tra i 60 e i 70 anni e con indosso il costume da bagno, hanno notato che il rigor mortis era già presente. Sulla vicenda indagano ora le Autorità competenti per identificare il corpo e capire l’esatta causa della morte. Il Faro online – Clicca qui ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 18 agosto 2022)– Giallo a, dove tra le onde delè riaffiorato ildi un uomo. Laè avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 18 agosto, da un gruppo diche hanno notato il corpo senza vita galleggiare e, in poco tempo, spinto dalle correnti e dal vento, arrivare sulla spiaggia. Immediatamente sono state allertate le Forze dell’Ordine, Polizia di Stato e Guardia Costiera, e il personale sanitario dell’Ares 118. I soccorritori, giunti sul posto, oltre a constatare la morte dell’uomo, tra i 60 e i 70 anni e con indosso il costume da bagno, hanno notato che il rigor mortis era già presente. Sulla vicenda indagano ora le Autorità competenti per identificare il corpo e capire l’esatta causa della morte. Il Faro online – Clicca qui ...

