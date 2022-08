Incendi a Pantelleria, ancora focolai in zona Gadir: in azione anche i Canadair (Di giovedì 18 agosto 2022) Pantelleria brucia. Dopo il vasto Incendio divampato ieri sera sull'isola che ha devastato un'ampia zona dell'isola, ci sono ancora focolai nella zona di Gadir, da dove è partito il primo dei due ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022)brucia. Dopo il vastoo divampato ieri sera sull'isola che ha devastato un'ampiadell'isola, ci sononelladi, da dove è partito il primo dei due ...

myrtamerlino : Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso… - Corriere : Pantelleria, incendio nel pomeriggio: case evacuate, abitanti in fuga - Adnkronos : Incendi #Pantelleria, 'fuoco appiccato in modo scientifico'. - peppe844 : RT @Gazzetta_it: #Pantelleria tra le fiamme, case evacuate: in fuga Armani e Tardelli - marcoprat : RT @oggisettimanale: #Pantelleria, due incendi spargono il terrore. In fuga anche Giorgio #Armani, ?@MarcoTardelli82? e ?@myrtamerlino? ht… -