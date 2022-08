Gli scienziati vedono per la prima volta il luogo più lontano di sempre nell’universo: l’incredibile scoperta (Di giovedì 18 agosto 2022) Il telescopio spaziale James Webb, il più potente di sempre, ha catturato l’immagine del luogo più lontano di sempre nell’universo. LEGGI ANCHE : — Nasa torna sulla Luna dopo 50 anni: quando è previsto il lancio del razzo Ad annunciarlo è stato Bill Nelson, amministratore della NASA. Ma la potenza del telescopio spaziale non si ferma certo qui. Il suo “occhio” così potente “potrebbe rispondere ad alcune domande fondamentali: da dove veniamo? Cos’altro c’è là fuori? Chi siamo? E, naturalmente, risponderà a domande che ancora neanche conosciamo” ha spiegato Bill Nelson. “Esplorerà oggetti nel sistema solare e atmosfere di esopianeti in orbita attorno ad altre stelle, fornendoci indizi sul fatto che le loro atmosfere possono essere simili alla nostra” ha aggiunto l’amministratore NASA. James ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 agosto 2022) Il telescopio spaziale James Webb, il più potente di, ha catturato l’immagine delpiùdi. LEGGI ANCHE : — Nasa torna sulla Luna dopo 50 anni: quando è previsto il lancio del razzo Ad annunciarlo è stato Bill Nelson, amministratore della NASA. Ma la potenza del telescopio spaziale non si ferma certo qui. Il suo “occhio” così potente “potrebbe rispondere ad alcune domande fondamentali: da dove veniamo? Cos’altro c’è là fuori? Chi siamo? E, naturalmente, risponderà a domande che ancora neanche conosciamo” ha spiegato Bill Nelson. “Esplorerà oggetti nel sistema solare e atmosfere di esopianeti in orbita attorno ad altre stelle, fornendoci indizi sul fatto che le loro atmosfere possono essere simili alla nostra” ha aggiunto l’amministratore NASA. James ...

