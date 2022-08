Ghostbusters Spirits Unleashed | in arrivo a ottobre

(Di giovedì 18 agosto 2022) Una buona notizia è inper i fan degli acchiappafantasmi più famosi di sempre, il giocoè inDopo dei tentativi di revival del brand cinematografico nato con la prima storica pellicola del 1984, la Illfonic ha deciso di far tornare a sognare i fan degli acchiappafantasmi coninquesto. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio questa fantasmagorica situazione! Who you gonna call?:)! L’azienda di sviluppo di videogiochi americana Illfonic, già nota nell’ambiente con titoli del calibro di Friday the 13th: The Game e ...

Unleashed , il nuovo gioco d'azione 4vs1 sviluppato da IllFonic, il team già responsabile di Friday the 13th e Predator: Hunting Grounds , ha una data di lancio: il nuovo ...Dopo una serie di fughe di notizie, Illfonic ha confermato cheUnleashed sarà lanciato quest'anno, per la precisione il 18 ottobre . I preordini garantiranno l'accesso anticipato a Slimer, a un Thrower e a un Proton Pack personalizzati e ad ...Una buona notizia è in arrivo per i fan degli acchiappafantasmi più famosi di sempre, Ghostbusters: Spirits Unleashed è in arrivo a ottobre!Ghostbusters: Spirits Unleashed, la Ecto-1. Con questi si avrà accesso avanzato a Slimer, a un lanciatore di particelle custom e un Proton Pack speciale, oltre a nuove variazioni per gli abiti dei per ...