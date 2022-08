Di Aula e di governo. Perché Meloni lavora su due liste diverse (Di giovedì 18 agosto 2022) Due liste con nomi in larga parte diversi: una per il parlamento, l’altra per il governo. Così Giorgia Meloni e i suoi fedelissimi in Fratelli d’Italia stanno affrontando la difficile partita della compilazione degli elenchi con un occhio anche alla maggioranza e al governo che verranno. O, quantomeno, potranno venire. La leader di Fratelli d’Italia punta a Palazzo Chigi, forte dei sondaggi che danno il suo partito prima forza del Paese. Ma la riduzione del numero dei parlamentari da 945 a 600 senza modifiche ai regolamenti di Camera e Senato sta imponendo alcuni ragionamenti per assicurare che un eventuale governo di centrodestra non corra rischi numerici in Senato. La maggioranza dei due terzi dei seggi nei due rami del parlamento, requisito per modificare la Costituzione senza dover passare da un ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 agosto 2022) Duecon nomi in larga parte diversi: una per il parlamento, l’altra per il. Così Giorgiae i suoi fedelissimi in Fratelli d’Italia stanno affrontando la difficile partita della compilazione degli elenchi con un occhio anche alla maggioranza e alche verranno. O, quantomeno, potranno venire. La leader di Fratelli d’Italia punta a Palazzo Chigi, forte dei sondaggi che danno il suo partito prima forza del Paese. Ma la riduzione del numero dei parlamentari da 945 a 600 senza modifiche ai regolamenti di Camera e Senato sta imponendo alcuni ragionamenti per assicurare che un eventualedi centrodestra non corra rischi numerici in Senato. La maggioranza dei due terzi dei seggi nei due rami del parlamento, requisito per modificare la Costituzione senza dover passare da un ...

formichenews : Di Aula e di governo. Perché Meloni lavora su due liste diverse ?? L’articolo di @GabrieleCarrer ??… - stevebarzy : RT @guiodic: Un sindacato serio avrebbe bloccato gli scrutini finché il governo non avesse varato un serio piano per la riapertura delle sc… - pas_alb : La firma è solo l'atto finale. Il decreto proveniva da governo E quindi dai partiti che lo sostenevano. Contro di e… - 104cq104 : @berlusconi Draghi ha chiesto all'aula chi fosse disponibile per un nuovo progetto. I 5s sono usciti dall'aula. Voi… - CarmineSaturday : @TeresaBellanova @EnricoLetta Lei sa benissimo che il parlamento poco incidere be su decisioni da prendere in mater… -