Aprilia, terzo arresto per droga in due giorni: in manette un altro giovane pusher

Continua incessante l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia. Nel mirino dei Militari in particolare il fenomeno legato allo spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato ad un nuovo arresto, il terzo nelle ultime 48 ore.

Arrestato albanese per spaccio di cocaina ad Aprilia

In questo caso i Carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino albanese del luogo, 24enne, gravato da pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina.

Ieri altri due arresti

Ieri invece, come detto, erano stati notiziati altri due arresti sempre ...

