Allerta Meteo | Nubifragi e alluvioni lampo: tra poche ore Nord sotto assedio (Di giovedì 18 agosto 2022) Scatta una nuova Allerta Meteo per i prossimi giorni nel Nord Italia. Massima attenzione per rischio Nubifragi, vediamo dove e quando. Nubifragi Allerta Meteo (Web screenshot)Dopo giorni di afa intollerabile, arriva una nuova violenta perturbazione che colpirà in particolare il Nord Italia. Vediamo i dettagli di questa ondata di maltempo. Dopo un periodo di caldo più mite, negli ultimi giorni le principali città del Nord e della pianura padana hanno di nuovo fronteggiato l’afa torrida, che ha caratterizzato tutta l’estate 2022. Ce la ricorderemo come un’estate in cui si boccheggiava ed era impossibile scorgere un cielo di pioggia in arrivo. Le cose stanno per cambiare radicalmente e come accade nei paesi tropicali, ci sarà una forte ... Leggi su direttanews (Di giovedì 18 agosto 2022) Scatta una nuovaper i prossimi giorni nelItalia. Massima attenzione per rischio, vediamo dove e quando.(Web screenshot)Dopo giorni di afa intollerabile, arriva una nuova violenta perturbazione che colpirà in particolare ilItalia. Vediamo i dettagli di questa ondata di maltempo. Dopo un periodo di caldo più mite, negli ultimi giorni le principali città dele della pianura padana hanno di nuovo fronteggiato l’afa torrida, che ha caratterizzato tutta l’estate 2022. Ce la ricorderemo come un’estate in cui si boccheggiava ed era impossibile scorgere un cielo di pioggia in arrivo. Le cose stanno per cambiare radicalmente e come accade nei paesi tropicali, ci sarà una forte ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporal… - ComuneMI : ?? Allerta meteo ? sul nodo idraulico di Milano. Rischio moderato ?? per temporali forti, rischio ordinario ??idrogeo… - DPCgov : ?? Per la giornata di domani, mercoledì #17agosto, il bollettino nazionale di allerta meteo-idro non prevede fenomen… - sheiswonderland : Quando danno l’allerta meteo arancione pioviggina, quando la danno gialla diluvia, alberi per strada, tetti scoperc… - cichigna : RT @ComuneMI: ?? Allerta meteo ? sul nodo idraulico di Milano. Rischio moderato ?? per temporali forti, rischio ordinario ??idrogeologico e i… -