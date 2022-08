Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce – III (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel dicembre 1927 la direzione della Encyclopaedia Britannica chiese a Benedetto Croce di redigere la voce “Aesthetics” per la quattordicesima edizione della prestigiosa opera. La richiesta avanzata al filosofo italiano era stata fatta, per i rispettivi campi d’indagine, “alle più eminenti personalità del nostro tempo”: fra gli altri, a Bergson, Einstein, Bohr. Con la sua Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (pubblicata nel 1902 presso Sandron, e presto tradotta nelle principali lingue europee) Croce aveva acquisito dunque fama mondiale. L’elaborazione di quest’opera non era stata facile, e anzi il filosofo italiano vi aveva lavorato a lungo. La ricostruzione fine e acuta di questo straordinario travaglio teoretico costituisce l’aspetto più importante del bel libro di Giancristiano Desiderio ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel dicembre 1927 la direzione della Encyclopaedia Britannica chiese adi redigere la voce “Aesthetics” per la quattordicesima edizione della prestigiosa opera. La richiesta avanzata al filosofo italiano era stata fatta, per i rispettivi campi d’indagine, “alle più eminenti personalità del nostro tempo”: fra gli altri, a Bergson, Einstein, Bohr. Con la sua Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (pubblicata nel 1902 presso Sandron, e presto tradotta nelle principali lingue europee)aveva acquisito dunque fama mondiale. L’elaborazione di quest’opera non era stata facile, e anzi il filosofo italiano vi aveva lavorato a lungo. La ricostruzione fine e acuta di questo straordinario travaglio teoretico costituisce l’aspetto più importante del bel libro di Giancristiano Desiderio ...

Tyrannosauros78 : RT @boni_castellane: Per ritenere Piero Angela un intellettuale avete letto davvero poche cose nella vita ma proprio poche e inutili mi spi… - Napolinblack : @RunawayAgain Ormai vivete nel passato voi, parlate sempre e solo del passato. Siamo nel 2022, sveglia!!!! 'Novesgu… - wazzaCN : @Alessan86422346 @EdoardoMecca1 bisogna rimanere coerenti nella vita, e parlare con la stessa onestà intellettuale… - oriama1969 : RT @boni_castellane: Per ritenere Piero Angela un intellettuale avete letto davvero poche cose nella vita ma proprio poche e inutili mi spi… - FCannarozzo : RT @boni_castellane: Per ritenere Piero Angela un intellettuale avete letto davvero poche cose nella vita ma proprio poche e inutili mi spi… -