Un pasticciere pasticcione | balla con la torta | poi la rovinosa caduta Ma il dolce resta intatto

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Un.... Ma anche fortunato. L'entusiasmo e la musica hanno rischiato seriamente di giocargli un brutto scherzo, ma in modo praticamente miracoloso è stato evitato un vero e ...

frcorrado3 : @Rocco_Papaleo Ma no, saranno 46. Pasticciere pasticcione -

IMGpress

Un.... Ma anche fortunato. L'entusiasmo e la musica hanno rischiato seriamente di giocargli un brutto scherzo, ma in modo praticamente miracoloso è stato evitato un vero e ...Un.... Ma anche fortunato. L'entusiasmo e la musica hanno rischiato seriamente di giocargli un brutto scherzo, ma in modo praticamente miracoloso è stato evitato un vero e ... Sicilia al voto. Chi più varrà: quattro gatti coi coglioni intatti o quaranta miliardi di castrati Un pasticciere... pasticcione. Ma anche fortunato. L'entusiasmo e la musica hanno rischiato seriamente di giocargli un brutto scherzo, ma in modo praticamente miracoloso è stato evitato ...