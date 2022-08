Soccorso nella notte un turista bresciano a Forni di Sopra (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si è conclusa poco prima delle tre del mattino un’ impegnativa operazione di Soccorso della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino assieme ai Vigili del Fuoco a favore di un escursionista quarantunenne di Brescia in vacanza a Forni di Sopra rimasto bloccato tra pareti rocciose durante il rientro da una gita. La chiamata è arrivata intorno alle 20 tramite il fratello dell’uomo che ha contattato il Nue112 dopo esser stato da lui avvertito e dopo alcuni tentativi non andati a buon fine a causa della scarsa copertura di rete. Fortunatamente si è riusciti ad individuare più o meno la sua posizione Sopra la frazione di Andrazza, sul versante orografico destro, all’interno di uno stretto canale roccioso con cascata a circa 1100 metri di altitudine. L’uomo era ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si è conclusa poco prima delle tre del mattino un’ impegnativa operazione didella stazione dididelAlpino assieme ai Vigili del Fuoco a favore di un escursionista quarantunenne di Brescia in vacanza adirimasto bloccato tra pareti rocciose durante il rientro da una gita. La chiamata è arrivata intorno alle 20 tramite il fratello dell’uomo che ha contattato il Nue112 dopo esser stato da lui avvertito e dopo alcuni tentativi non andati a buon fine a causa della scarsa copertura di rete. Fortunatamente si è riusciti ad individuare più o meno la sua posizionela frazione di Andrazza, sul versante orografico destro, all’interno di uno stretto canale roccioso con cascata a circa 1100 metri di altitudine. L’uomo era ...

