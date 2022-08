Sicurezza | Polfer | oltre 41 000 persone controllate nel fine settimana di Ferragosto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - Sono 41.126 le, 8 gli arrestati, 109 gli indagati e 91 le sanzioni amministrative elevate, di cui 32 in materia diferroviaria, durante l'attività della Polizia Ferroviaria neldi. I servizi istituzionali, in concomitanza con le partenze estive, sono stati intensificati con l'impiego di 1.834 pattuglie nelle stazioni e 172 a bordo treno; 374 i convogli ferroviari presenziati; 98 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori; 18 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità; 36 gli stranieri trovati in posizione irregolare. Controlli potenziati anche durante l'operazione straordinaria 'Stazioni ...