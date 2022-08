Meloni: “Fatevene una ragione. E’ la sinistra che considera subalterne le donne in politica” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Arriva puntale, acuminata, lineare la risposta di Giorgia Meloni a Natalia Aspesi che su la Repubblica si è resa protagonista di un attacco alla leader di FdI, al punto da invitare le femministe a non lasciarsi abbindolare e votarla perché donna. Tutto l’articolo dell’anziana firma del quotidiano di Molinari si colloca nell’alveo di una serie di pezzi tesi a delegittimare la Meloni come possibile premier. La delegittimazione come donna “nemica delle donne” è troppo, va oltre la ragionevolezza. Meloni: “Non accetto di essere rinchiusa nelle cose ‘da femmina'” “La Repubblica scrive che “ragiono al maschile” – esordisce dai suoi canali social la leader di FdI. “Perché a loro non va giù che, come tante altre donne, non accetto di essere rinchiusa nel recinto delle cose “da femmina”. Mi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Arriva puntale, acuminata, lineare la risposta di Giorgiaa Natalia Aspesi che su la Repubblica si è resa protagonista di un attacco alla leader di FdI, al punto da invitare le femministe a non lasciarsi abbindolare e votarla perché donna. Tutto l’articolo dell’anziana firma del quotidiano di Molinari si colloca nell’alveo di una serie di pezzi tesi a delegittimare lacome possibile premier. La delegittimazione come donna “nemica delle” è troppo, va oltre lavolezza.: “Non accetto di essere rinchiusa nelle cose ‘da femmina'” “La Repubblica scrive che “ragiono al maschile” – esordisce dai suoi canali social la leader di FdI. “Perché a loro non va giù che, come tante altre, non accetto di essere rinchiusa nel recinto delle cose “da femmina”. Mi ...

