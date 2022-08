Liste Pd | i big «paracadutati» in collegi sicuri e le polemiche nei territori | dal Piemonte alla Toscana

(Di mercoledì 17 agosto 2022) La vicepresidente dem Serracchiani correrà anche a Torino, il ministro della Cultura Franceschini vola in Veneto. Le new entry Camusso e Forlan saranno caporispettivamente in Campania e Sicilia

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Letta accelera sul fine vita. Del Pd Dopo il disastro delle alleanze, il segreta… - BelpietroTweet : Dopo il disastro delle alleanze il segretario fa esplodere il partito con le liste. Arruolato Crisanti. Consumate v… - ariolele : RT @LaVeritaWeb: Dopo il disastro delle alleanze il segretario fa esplodere il partito con le liste. Arruolato Crisanti. Consumate vendette… - infoitinterno : Berlusconi a Monza e Meloni a Roma, le scelte tattiche dei big per le liste del centrodestra - araccontarlo : @theamazer Caso eclatante: nelle liste mariti, mogli, fratelli di ex big: Davide Buffagni fratello di Stefano Samu… -

Corriere della Sera

Fatte leelettorali, nel Pd c'è una raffica diesclusi o candidati in seggi ad alto rischio, oltre a veleni tra le correnti. Il rebusagita anche il centrodestra: Fratelli d'Italia a ...La presentazione delledel Pd ha aperto uno scontro all'interno del partito, un tutti contro ... ha spiegato l'ex primo ministro che ha comunque usato il bilancino per accontentare ie (quasi)... Liste Pd, i nomi dei big «paracadutati» in collegi sicuri e le polemiche nei territori La quiete dopo la tempesta. Enrico Letta si lascia alle spalle le polemiche sulle liste. E inizia a sciogliere i nodi più intricati usciti dalla direzione fiume di lunedì sera, ...Sacrifici per due: Lega e Forza Italia si apprestano a tagli lacrime, sangue e sudore. Rispetto al 2018 le previsioni degli stati maggiori danno, fra Camera e Senato, almeno 70 seggi in meno per ...