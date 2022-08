“Le ragioni di un rifiuto”. Conte dice no a candidatura nel plurinominale Senato (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Arturo Calabrese Federico Conte rifiuta la candidatura nel plurinominale e rinuncia ad una quasi certa elezione al Senato. Le motivazione addotte per questa scelta sono precise e non lasciano adito a dubbi. L’ormai ex deputato, oltre ad un comunicato stampa al vetriolo, come al suo solito e a differenza di molti altri non si sottrae alle domande.Onorevole, è stata una decisione forte quella di non ricandidarsi, anzi di rifiutare un seggio praticamente certo al Senato. Quali le motivazioni? “La Campania è stata scelta come un terreno di atterraggio per diversi paracadutati. Roberto Speranza, Dario Franceschini, Susanna Camusso sono stati candidati nei collegi campani e si sono assicurati dei posti in Parlamento. Io non ci sto, la mia identità, la mia formazione, il mio vissuto e la mia idea della ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Arturo Calabrese Federicorifiuta lanele rinuncia ad una quasi certa elezione al. Le motivazione addotte per questa scelta sono precise e non lasciano adito a dubbi. L’ormai ex deputato, oltre ad un comunicato stampa al vetriolo, come al suo solito e a differenza di molti altri non si sottrae alle domande.Onorevole, è stata una decisione forte quella di non ricandidarsi, anzi di rifiutare un seggio praticamente certo al. Quali le motivazioni? “La Campania è stata scelta come un terreno di atterraggio per diversi paracadutati. Roberto Speranza, Dario Franceschini, Susanna Camusso sono stati candidati nei collegi campani e si sono assicurati dei posti in Parlamento. Io non ci sto, la mia identità, la mia formazione, il mio vissuto e la mia idea della ...

