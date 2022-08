L’attrice Apache insultata agli Oscar: dopo 50 anni arrivano le scuse dell’Academy (Di mercoledì 17 agosto 2022) “A ogni male ci sono due rimedi: il tempo e il silenzio” scriveva Alexandre Dumas. Lo sanno bene gli indiani, che sono un popolo saggio e paziente. E di tempo ne è passato davvero tanto, addirittura mezzo secolo oramai, da quando Sacheen Littlefeather, ‘Piccola piuma’ salì sul palco degli Oscar per leggere il motivo del rifiuto del premio da parte di Marlon Brando, che non lo volle accettare per il “trattamento riservato agli indiani d’America dall’industria cinematografica”. ? insultata e offesa sul palco degli Oscar Brando si era aggiudicato la tanto ambita statuetta come migliore attore protagonista di un film destinato a entrare nella storia, “Il Padrino“. Ma nella storia non entrò solo quella pellicola, anche ciò che avvenne quel giorno a Piccola Piuma, all’epoca 26enne, sotto i riflettori che illuminavano quel ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 17 agosto 2022) “A ogni male ci sono due rimedi: il tempo e il silenzio” scriveva Alexandre Dumas. Lo sanno bene gli indiani, che sono un popolo saggio e paziente. E di tempo ne è passato davvero tanto, addirittura mezzo secolo oramai, da quando Sacheen Littlefeather, ‘Piccola piuma’ salì sul palco degliper leggere il motivo del rifiuto del premio da parte di Marlon Brando, che non lo volle accettare per il “trattamento riservatoindiani d’America dall’industria cinematografica”. ?e offesa sul palco degliBrando si era aggiudicato la tanto ambita statuetta come migliore attore protagonista di un film destinato a entrare nella storia, “Il Padrino“. Ma nella storia non entrò solo quella pellicola, anche ciò che avvenne quel giorno a Piccola Piuma, all’epoca 26enne, sotto i riflettori che illuminavano quel ...

