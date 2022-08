Grosseto | si tuffa in mare per salvare un padre e un figlio in difficoltà e poi si accascia | morto 68enne

La Voce di Rovigo

È accaduto a Porto Ercole () nello stabilimento Riva del Marchese, dove l'uomo era in vacanza con la moglie. Lo riporta Il Mattino di Padova . Il gesto - Come racconta il quotidiano, Zanella ...... in provincia di, dove possiede una mega villa da sogno. Qui sono soliti invitare amici, ... la conduttrice, amante del nuoto, pratica sport, si rilassa sulla barca di proprietà e sial ... Con due bypass, si tuffa, salva papà e figlio poi muore Una volta terminata l'operazione di salvataggio, Zanella "si è avvicinato alla riva per rinfrescarsi ed è stato in quel momento che i bagnanti l'hanno visto barcollare e cadere", ha raccontato ...PADOVA - Si è gettato in mare per salvare padre e figlio, nonostante i due bypass di quest'inverno. Andrea Zanella, 68 anni, titolare del negozio Pinaider di via Zabarella è ...