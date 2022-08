Gioielliere picchiato Presi due rapinatori insieme alla basista - Cronaca - lanazione.it

Nazione_Prato : Gioielliere picchiato Presi due rapinatori insieme alla basista -

Il sopralluogo dei carabinieri nella gioielleria di Ceparana in cui a gennaio è avvenuta la rapina violenta. Rapina in gioielleria a Ceparana, altri due arresti: identificati il secondo rapinatore e la donna che passava le informazioni. I fatti risalgono al 21 gennaio: il titolare della gioielleria era stato picchiato da due banditi con le armi in pugno. Bottino da più di 300mila euro