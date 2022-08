Emergence | l’estate sta finendo

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 17 agosto 2022) La parola d’ordine ad Impact in questo momento èperché è stato l’ultimo PPV svolto in quest’estate, e da qui comincerà la lunga traversata per Bound For Glory, che si svolgerà in autunno. Ma la grande emergenza è che sono ufficialmente finite le vacanze del sottoscritto. Scherzi a parte, il lato positivo è che da questo momento in poi torneranno regolari nelle loro tempistiche i soliti appuntamenti di ZonaWrestling targati Impact. Ma cosa è successo quindi nel weekend ad? Ci sono state grandi sorprese? Beh in realtà no. Ormai ogni PPV di Impact, che non fa parte dei Big 4, risulta ben fatto, con buoni match, ma senza grandi sorprese. Infatti le due cinture principali non sono cambiate. Stessa cosa anche per l’X-Division Championship, e stavolta anche per il modesto Impact Digital Media ...