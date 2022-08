Debito Pubblico: nuovo record a giugno! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Per chiunque vinca le prossime elezioni politiche e vada al governo del paese non c’è di certo una situazione facile ad attenderlo. In primis il Debito Pubblico che è cresciuto di 11,2 miliardi a giugno, toccando quota 2.766,4 miliardi di euro, raggiungendo una nuovo record in valori assoluti. E’ quanto emerge dai dati riportati dal Leggi su freeskipper (Di mercoledì 17 agosto 2022) Per chiunque vinca le prossime elezioni politiche e vada al governo del paese non c’è di certo una situazione facile ad attenderlo. In primis ilche è cresciuto di 11,2 miliardi a giugno, toccando quota 2.766,4 miliardi di euro, raggiungendo unain valori assoluti. E’ quanto emerge dai dati riportati dal

