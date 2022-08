Anche Cassese ammette: “Draghi è caduto per dei pretesti. Il governo è stato più populista delle forze populiste. E troppo orgoglioso” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dei “pretesti” sono alla base della caduta del governo Draghi. A dirlo, quasi un mese dopo le dimissioni di Mario Draghi, è perfino Sabino Cassese. Il costituzionalista, in un lungo intervento su il Foglio dal titolo “Le forme della transizione. Come sta cambiando la politica italiana”, ha ammesso che “il governo è stato più populista delle forze che lo appoggiavano”. E il tutto, si legge, per andarsene di fatto solo “tre mesi prima della scadenza”. E Anche il costituzionalista, che ci tiene comunque a ribadire il suo sostegno e la sua stima al presidente del Consiglio dimissionario (“Aveva tutti i motivi per manifestare il suo orgoglio”) arriva a dire che l’esecutivo “ha avuto un atteggiamento forse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dei “” sono alla base della caduta del. A dirlo, quasi un mese dopo le dimissioni di Mario, è perfino Sabino. Il costituzionalista, in un lungo intervento su il Foglio dal titolo “Le forme della transizione. Come sta cambiando la politica italiana”, ha ammesso che “ilpiùche lo appoggiavano”. E il tutto, si legge, per andarsene di fatto solo “tre mesi prima della scadenza”. Eil costituzionalista, che ci tiene comunque a ribadire il suo sostegno e la sua stima al presidente del Consiglio dimissionario (“Aveva tutti i motivi per manifestare il suo orgoglio”) arriva a dire che l’esecutivo “ha avuto un atteggiamento forse ...

