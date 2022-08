Verona, al Bentegodi 9 gol subiti in 2 partite dai club di De Laurentiis (Di martedì 16 agosto 2022) Nove gol subiti in due partite per il Verona di Gabriele Cioffi, dalle squadre di De Laurentiis: dopo le 4 reti incassate dal Bari nel primo... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) Nove golin dueper ildi Gabriele Cioffi, dalle squadre di De: dopo le 4 reti incassate dal Bari nel primo...

en_sscnapoli : ?? Azzurri get off to perfect start in Verona ?? #VeronaNapoli 2-5 ?? #ForzaNapoliSempre - N1926NA : RT @GenCar5: Ricomincia la farsa: 12.000€ di multa al #Verona per il #razzismo contro la città di #Napoli (la chiamano “discriminazione ter… - persotti : RT @GenCar5: Ricomincia la farsa: 12.000€ di multa al #Verona per il #razzismo contro la città di #Napoli (la chiamano “discriminazione ter… - Forzasuccesso : RT @DomPepeLiberato: 'Simeone torna a Verona. Attivata la clausola grazie alla vittoria del Napoli al Bentegodi, il giocatore ha già saluta… - FabioOffreda : RT @BrunoGalvan85: Rispetto Fabian, ma personalmente non lo voglio più vedere con la maglia del Napoli. Non puoi andartene in discoteca men… -