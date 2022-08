Uomini e Donne, novità in arrivo: ecco come potrebbe essere scelto uno dei prossimi tronisti (Di martedì 16 agosto 2022) Ormai manca davvero poco alla nuova edizione di Uomini e Donne. Il famoso dating show condotto sempre da Maria De Filippi dovrebbe prendere il via dal 19 Settembre 2022 sempre mantenendo lo stesso orario, ossia la fascia 14.45-16.10. Le riprese, da quanto si legge su internet, dovrebbero iniziare a giorni, molto probabilmente entro fine mese proprio come gli anni scorsi. Ma iniziano già a trapelare le primissime indiscrezioni circa la nuova stagione. Qualche mese fa vi avevamo anticipato qualche news che riguardava la presenza, quasi del tutto confermata, di Gemma Galgani. Insieme a lei, quasi per certo, ci sarà anche l’amica del cuore Ida Platano. Ma non solo Trono Over, il mese scorso infatti, vi avevamo anticipato qualche piccola novità che riguardava anche il Trono Classico. QUI il precedente articolo per poter ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 agosto 2022) Ormai manca davvero poco alla nuova edizione di. Il famoso dating show condotto sempre da Maria De Filippi dovrebbe prendere il via dal 19 Settembre 2022 sempre mantenendo lo stesso orario, ossia la fascia 14.45-16.10. Le riprese, da quanto si legge su internet, dovrebbero iniziare a giorni, molto probabilmente entro fine mese propriogli anni scorsi. Ma iniziano già a trapelare le primissime indiscrezioni circa la nuova stagione. Qualche mese fa vi avevamo anticipato qualche news che riguardava la presenza, quasi del tutto confermata, di Gemma Galgani. Insieme a lei, quasi per certo, ci sarà anche l’amica del cuore Ida Platano. Ma non solo Trono Over, il mese scorso infatti, vi avevamo anticipato qualche piccolache riguardava anche il Trono Classico. QUI il precedente articolo per poter ...

