Un tredicenne è stato investito mentre attraversava la strada in bici (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine il tredicenne investito da un'autovettura mentre stava attraversando la strada con la bicicletta sulle strisce pedonali. L'impatto è stato tremendo tanto che è stato sbalzato dalla sella rovinando a terra per una decina di metri. I sanitari gli hanno riscontrato un trauma cranico e la frattura di una gamba. L'incidente è accaduto nella frazione di Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di Udine. Dopo il volo il ragazzino è stato immediatamente soccorso dalle persone presenti e dalla stessa conducente dell'auto investitrice. Sul posto il personale sanitario con un'ambulanza e un'automedica. Rilievi dei carabinieri. Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine ilda un'autovetturastava attraversando lacon lacletta sulle strisce pedonali. L'impatto ètremendo tanto che èsbalzato dalla sella rovinando a terra per una decina di metri. I sanitari gli hanno riscontrato un trauma cranico e la frattura di una gamba. L'incidente è accaduto nella frazione di Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di Udine. Dopo il volo il ragazzino èimmediatamente soccorso dalle persone presenti e dalla stessa conducente dell'auto investitrice. Sul posto il personale sanitario con un'ambulanza e un'automedica. Rilievi dei carabinieri.

