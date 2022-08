Stefano: "Renzi e Calenda si distinguono per chiarezza Emiliano opaco, Letta dal campo largo all’aia da cortile" (Di martedì 16 agosto 2022) Intervista di Affaritaliani.it al senatore pugliese Dario Stefano che pochi giorni fa ha lasciato il Partito Democratico. "C’è stato l’intrecciarsi di due vicende, la prima pugliese che mi ha visto contestare..." Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 16 agosto 2022) Intervista di Affaritaliani.it al senatore pugliese Darioche pochi giorni fa ha lasciato il Partito Democratico. "C’è stato l’intrecciarsi di due vicende, la prima pugliese che mi ha visto contestare..." Segui su affaritaliani.it

frances02311103 : RT @Pinucci63757977: Il Pd bolognese scrive a @EnricoLetta di non candidare Casini:l'importante è non commettere l'errore di Renzi,nulla da… - Stefano___1970 : RT @serebellardinel: #Casini Il curriculum parla da solo:ex democristiano,poi con #Berlusconi,con #Monti e #Renzi! Da 3° carica dello Stato… - Stefano_Lupus : RT @serebellardinel: #Casini Il curriculum parla da solo:ex democristiano,poi con #Berlusconi,con #Monti e #Renzi! Da 3° carica dello Stato… - stefano_flare : @kalesdaguy Non avesse avuto un partito pieno di correnti e di fazioni che hanno cospirato contro di lui da prima d… - riccardo1230 : RT @Pinucci63757977: Il Pd bolognese scrive a @EnricoLetta di non candidare Casini:l'importante è non commettere l'errore di Renzi,nulla da… -