Raccolta di fondi per il camionista di Alberobello con il tir incendiato in una rapina a portavalori in strada a Trinitapoli Danno di circa duecentomila euro (Di martedì 16 agosto 2022) La notizia è stata raccontata dal tgnorba. Scrive Giuseppe Piepoli: Colleghi, amici e conoscenti, il nostro Amico Angelo Piepoli (Angelo Flash), autista e padre amorevole, titolare della sua azienda di trasporti ha bisogno del nostro aiuto. Fin da piccolo appassionato da questo lavoro.. anzi ossessionato da questo lavoro… dopo una vita di sacrifici aveva deciso nel 2016, credendo in se stesso, di investire nell'acquisto di un camion nuovo tutto suo… finalmente il suo sogno realizzato… però… quello che sembrava un giorno come tutti gli altri, tornando dal classico viaggio con il suo camion pieno di merce da scaricare qui in Puglia, il giorno 3 agosto alle 7:15 il destino ha voluto che si trovasse nel posto sbagliato al momento sbagliatissimo… nel bel mezzo di una rapina ad un portavalori. Dopo essere stato minacciato con un fucile da degli ingrati alla ...

