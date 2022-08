Pasian di Prato | 13enne investito e sbalzato lontano | ora è in gravi condizioni

Agenzia_Ansa : Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalza… - globalistIT : - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Un bambino è stato investito a Pasian di Prato mentre attraversava la strada con la sua bicicletta sulle strisce pedonali ne… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto ch… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'au… -

È stato investito e ora è ricoverato in gravi condizioni un 13enne di Pasian di Prato, in provincia di Udine. Il ragazzino, sbalzato per una decina di metri è stato subito soccorso e portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono gravi.