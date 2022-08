Non è la solita rom-com ma una storia d'amore tortuosa e sofferta quella tra Cassie e Luke, la musicista e il soldato protagonisti di uno dei successi recenti della piattaforma di streaming. (Di martedì 16 agosto 2022) Purple Hearts è il film originale di Netflix che da più di due settimane staziona fisso nella classifica della piattaforma digitale tra posizioni più alte. A metà tra dramma e romance, descrive la storia d’amore – nata in circostanze tutt’altro che favorevoli – tra due giovani dagli ideali opposti e dalle personalità problematiche. Cassie e Luke, per convenienza economica, si accordano per contrarre un matrimonio senza amore, persuasi che tra loro non potrà mai nascere un sentimento autentico. Tuttavia, il destino ha in serbo un futuro inaspettato per loro. Leggi anche › 14 film da vedere in streaming questa estate su Netflix, Prime e Disney+ ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 agosto 2022) Purple Hearts è il film originale di Netflix che da più di due settimane staziona fisso nella classificadigitale tra posizioni più alte. A metà tra dramma e romance, descrive lad’– nata in circostanze tutt’altro che favorevoli – tra due giovani dagli ideali opposti e dalle personalità problematiche., per convenienza economica, si accordano per contrarre un matrimonio senza, persuasi che tra loro non potrà mai nascere un sentimento autentico. Tuttavia, il destino ha in serbo un futuro inaspettato per loro. Leggi anche › 14 film da vedere inquesta estate su Netflix, Prime e Disney+ ...

