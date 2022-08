Maltempo in Toscana, nubifragio nel fiorentino: Bagno a Ripoli chiede lo stato di emergenza. Violenta tromba d’aria in Salento (Di martedì 16 agosto 2022) Pioggia e forti temporali hanno colpito la Toscana. La zona intorno a Firenze, in particolare, è la più danneggiata. A partire dalle 19.30 di ieri, 15 agosto, si sono abbattuti sulla città circa 40 mm di pioggia, la prima dopo settimane di siccità, ma così Violenta da far gonfiare l’Arno e i suoi affluenti. Alberi caduti, allagamenti con disagi alla circolazione stradale e conseguente temporanea mancanza di corrente elettrica sono alcuni dei problemi riscontrati nella provincia. Duecentoquaranta richieste di intervento sono giunte ai vigili del fuoco, anche se si è trattato di “interventi di carattere minore e senza rischi per l’incolumità pubblica e privata”, hanno dichiarato i pompieri. I vigili urbani sono intervenuti nel capoluogo toscano a causa della caduta di numerosi alberi oltre che per presidiare i sottopassi allagati dove diverse auto sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Pioggia e forti temporali hanno colpito la. La zona intorno a Firenze, in particolare, è la più danneggiata. A partire dalle 19.30 di ieri, 15 agosto, si sono abbattuti sulla città circa 40 mm di pioggia, la prima dopo settimane di siccità, ma cosìda far gonfiare l’Arno e i suoi affluenti. Alberi caduti, allagamenti con disagi alla circolazione stradale e conseguente temporanea mancanza di corrente elettrica sono alcuni dei problemi riscontrati nella provincia. Duecentoquaranta richieste di intervento sono giunte ai vigili del fuoco, anche se si è trattato di “interventi di carattere minore e senza rischi per l’incolumità pubblica e privata”, hanno dichiarato i pompieri. I vigili urbani sono intervenuti nel capoluogo toscano a causa della caduta di numerosi alberi oltre che per presidiare i sottopassi allagati dove diverse auto sono ...

