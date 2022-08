LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Tamberi e Fassinotti in finale, alle 20.19 la semifinale di Marcell Jacobs (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA CORRE ESATTAMENTE Marcell Jacobs: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 20.03 Entrano gli atleti della prima semifinale dei 100 metri piani maschili. Al via Larsson (Sve), Ozer (Tur), Azu (Gbr), Vicaut (Fra), Hughes (Gbr), Ansah-Peprah (Ger), Fuchs (Aut) e Mancini (Sui). 20.00 Fra cinque minuti avranno inizio le semifinali dei 100 metri. Sale la tensione, sale l’attesa: sta per arrivare il momento del Campione Olimpico, Lamont Marcell Jacobs. 19.57 Questa la classifica generale del decathlon dopo il giavellotto: 1 1133 SUI EHAMMER Simon 7842 2 728 EST ÕIGLANE Janek 7683 3 875 GER KAUL Niklas 7664 4 731 EST UIBO Maicel 75675 963 ITA DESTER Dario 7548 6 876 GER KAZMIREK Kai 7513 19.55 Kaul firma il record dei ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA CORRE ESATTAMENTE: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 20.03 Entrano gli atleti della prima semidei 100 metri piani maschili. Al via Larsson (Sve), Ozer (Tur), Azu (Gbr), Vicaut (Fra), Hughes (Gbr), Ansah-Peprah (Ger), Fuchs (Aut) e Mancini (Sui). 20.00 Fra cinque minuti avranno inizio le semifinali dei 100 metri. Sale la tensione, sale l’attesa: sta per arrivare il momento del Campione Olimpico, Lamont. 19.57 Questa la classifica generale del decathlon dopo il giavellotto: 1 1133 SUI EHAMMER Simon 7842 2 728 EST ÕIGLANE Janek 7683 3 875 GER KAUL Niklas 7664 4 731 EST UIBO Maicel 75675 963 ITA DESTER Dario 7548 6 876 GER KAZMIREK Kai 7513 19.55 Kaul firma il record dei ...

