Le liste di Letta fanno esplodere il Pd (Di martedì 16 agosto 2022) Il partito democratico non è più democratico, ma sta virando pericolosamente verso l’anarchia. Le liste di Enrico Letta sono un bagno di sangue. Si contano morti e feriti, tra chi sperava in un posto sicuro in parlamento, ed è finito col sedere per terra e il cerino in mano. Per lasciare il posto allo squadrone paracadutati democratici: fedelissimi del segretario, amici degli amici, mogli parenti e affini, leader da piazzare, navigati politici da ricollocare. Uno scenario prevedibile, per un partito che ha deciso di tagliare il ramo sul quale era seduto, approvando una riforma folle come quella della riduzione dei parlamentari di marca grillina. Il risultato è che la lista dei fuoriusciti ribelli si allunga spaventosamente. Dopo Monica Cirinnà (che poi ci ripensa), e Luca Lotti, che ha sbattuto la porta parlando di “decisioni politiche” dietro la sua ... Leggi su panorama (Di martedì 16 agosto 2022) Il partito democratico non è più democratico, ma sta virando pericolosamente verso l’anarchia. Ledi Enricosono un bagno di sangue. Si contano morti e feriti, tra chi sperava in un posto sicuro in parlamento, ed è finito col sedere per terra e il cerino in mano. Per lasciare il posto allo squadrone paracadutati democratici: fedelissimi del segretario, amici degli amici, mogli parenti e affini, leader da piazzare, navigati politici da ricollocare. Uno scenario prevedibile, per un partito che ha deciso di tagliare il ramo sul quale era seduto, approvando una riforma folle come quella della riduzione dei parlamentari di marca grillina. Il risultato è che la lista dei fuoriusciti ribelli si allunga spaventosamente. Dopo Monica Cirinnà (che poi ci ripensa), e Luca Lotti, che ha sbattuto la porta parlando di “decisioni politiche” dietro la sua ...

Ettore_Rosato : Noto che #Letta continua a criticare la formazione delle liste nel 2018. Nella notte di ieri lui ha fatto esattamen… - davidallegranti : Le liste sembrano un invito a Bonaccini a sfidare Letta il prima possibile - LaVeritaWeb : Cosa racconta la drammatica direzione notturna dei dem per la composizione delle liste, tra esclusioni eccellenti,… - AlvisiConci : RT @PoliticaNewsNow: Pd: Anzaldi (Iv), 'Letta attacca liste 2018? Renzi aveva vinto primarie col 70%, lui no' - therealmighe : RT @1972book: Mi sembra evidente che il PD stia già pensando al post-elezioni, a come gestire la sconfitta. In realtà Letta non sta prepara… -