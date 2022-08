Ex calciatore di Serie A entra in una casa e spara: arrestato (Di martedì 16 agosto 2022) Violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di “arma da guerra”: sono queste le accuse per l'ex Serie A Ezequiel Cirigliano Leggi su pianetamilan (Di martedì 16 agosto 2022) Violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di “arma da guerra”: sono queste le accuse per l'exA Ezequiel Cirigliano

