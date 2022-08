Europei nuoto 2022, oro di Nicolò Martinenghi nei 50 rana. Argento Simone Cerasuolo e bronzo per Alberto Razzetti e per Sara Franceschi (Di martedì 16 agosto 2022) È doppietta azzurra. I 50 rana maschili sono stati dominati dagli azzurri: Nicolò Martinenghi hanno trionfato con il record italiano in 26”33, dimostrando una volta in più il suo strapotere nei confronti degli avversari. Il lombardo è stato accompagnato da Simone Cerasuolo, splendido Argento. Per l’emiliano è la prima medaglia internazionale. 200 farfalla Nella prima finale della sesta giornata del nuoto in corsia è subito arrivata una medaglia per l’Italia. Merito di Alberto Razzetti che dopo l’oro nei 400 misti ha conquistato il bronzo nei 200 farfalla. L’azzurro è partito fortissimo cercando di stare vicino all’ungherese Kristof Milak, dominatore della competizione. Lo sforzo iniziale il ligure ha rischiato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) È doppietta azzurra. I 50maschili sono stati dominati dagli azzurri:hanno trionfato con il record italiano in 26”33, dimostrando una volta in più il suo strapotere nei confronti degli avversari. Il lombardo è stato accompagnato da, splendido. Per l’emiliano è la prima medaglia internazionale. 200 farfalla Nella prima finale della sesta giornata delin corsia è subito arrivata una medaglia per l’Italia. Merito diche dopo l’oro nei 400 misti ha conquistato ilnei 200 farfalla. L’azzurro è partito fortissimo cercando di stare vicino all’ungherese Kristof Milak, dominatore della competizione. Lo sforzo iniziale il ligure ha rischiato di ...

