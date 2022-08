Champions League 2022/23: dove vedere tutti i play-off di andata (Di martedì 16 agosto 2022) Manca sempre meno alla fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23, ma prima di vedere in scena le principali squadre di calcio europee nella più prestigiosa competizione per club, manca ancora l'atto finale. Proprio per questo motivo, si attendono i risultati della fase preliminare che andrà in scena proprio in questi giorni con i play-off di andata ai quali prenderanno parte 12 squadre. Ma dove andranno in onda queste partite? Ecco dove vedere gli spareggi di Champions League tra Mediaset, Sky e Prime Video. Partite di andata dei play-off di Champions League: ecco dove vederle Prima dei sorteggi della UEFA ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 agosto 2022) Manca sempre meno alla fase a gironi della UEFA/23, ma prima diin scena le principali squadre di calcio europee nella più prestigiosa competizione per club, manca ancora l'atto finale. Proprio per questo motivo, si attendono i risultati della fase preliminare che andrà in scena proprio in questi giorni con i-off diai quali prenderanno parte 12 squadre. Maandranno in onda queste partite? Eccogli spareggi ditra Mediaset, Sky e Prime Video. Partite didei-off di: eccovederle Prima dei sorteggi della UEFA ...

