(Di martedì 16 agosto 2022) commenta Due noti, sono statidai carabinieri di Bernareggio (Monza e Brianza) per aver rapinato un operaio 41ennearmati di coltello, alla stazione di ...

NinoSaltato : RT @MediasetTgcom24: Carnate (Mb), rapinano un nigeriano: arrestati i trapper Jordan e Traffik #bernareggio #traffik #jordan #monza https:… - MediasetTgcom24 : Carnate (Mb), rapinano un nigeriano: arrestati i trapper Jordan e Traffik #bernareggio #traffik #jordan #monza -

... armati di coltello e al grido di "vogliamo ammazzarti perché sei nero" alla stazione di. Jordan, brianzolo di 25 anni è noto alla cronaca nazionale per la sua insofferenza nei confronti ...Armati di coltello e al grido di ' vogliamo ammazzarti perché sei nero' alla stazione di. Uno dei due trapper, brianzolo di 25 anni è noto alla cronaca nazionale per la sua insofferenza nei ...(Adnkronos) – I trapper Jordan e Traffik sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per aver rapinato un nigeriano della sua bicicletta e dello zaino, armati di ...L'uomo spaventato ha lasciato la bicicletta e lo zaino inseguito dai due ragazzi che sempre brandendo i coltelli, gli gridavano di fermarsi. Due trapper molto noti arrestati dai carabinieri di Bernare ...