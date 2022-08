(Di martedì 16 agosto 2022) Partire bene, per l’, non era scontato. Il girone di ritorno della scorsa stagione ha lasciato più di un punto di domanda sul reale valore della squadra, allo stesso tempo il mercato non ha certo stravolto la rosa a disposizione …

webecodibergamo : Atalanta, i primi dati nell’hub statistico mostrano i due volti dell’attacco: Zapata al top, Muriel flop (dove va,… - stesplusg : Uno dei miei primi ricordi professionali legati all’Atalanta vede coinvolto proprio Remo. - Federico_FR24 : @ErGeometra Può guadagnare un po' di fiducia e brillantezza quando recupera la forma, ma nei primi tre quarti di ca… - Giusepp41094293 : @letipezz @ValeriaParrell2 @Giulia_B @sonia172505 Curva nord dell'Atalanta primi anni '90: credo abbiano loro il co… - zazoomblog : Samp-Atalanta: non è stata una bella partita ma i primi tre punti valgono molto - #Samp-Atalanta: #stata #bella… -

L'Eco di Bergamo

Vediamo cosa ci resta negli occhi del debutto delle sette squadre che ci rappresenteranno in Europa più l'che negli ultimi anni si è meritata lo status di top club, anche se in questa ...Ma non solo, nei45 minuti della gara allo stadio Bentegodi, una volta una parte dei tifosi ... L'ultimo episodio di cori razzisti a Bergamo Lo scorso aprile i tifosi dell'si sono resi ... Atalanta, i primi dati nell'hub statistico mostrano i due volti dell'attacco: Zapata al top, Muriel flop (dove va, se gioca così) Le caratteristiche, la storia, personale, l’esordio nella Seria A francese solo due anni fa e nel 2021 l’arrivo tra i friulani ma finora zero gol in Italia ...Si avvicina il colpo Brandon Soppy in casa della Dea. L'esterno dell'Udinese, dopo aver giocato titolare a San Siro contro il Milan nella prima ...