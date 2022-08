Anche Crippa è di bronzo: medaglia nei 5.000 metri. Tamberi in finale nel salto in alto (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco di Baviera sorride agli italiani. Il 25enne Yeman Crippa ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di atletica grazie al tempo di 13'24''83 raggiunto nella finale dei 5000 metri. La ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco di Baviera sorride agli italiani. Il 25enne Yemanha conquistato ladiagli Europei di atletica grazie al tempo di 13'24''83 raggiunto nelladei 5000. La ...

