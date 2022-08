Verona, Mazzola: 'Garella grande portiere ed esempio' (Di lunedì 15 agosto 2022) Sandro Mazzola, team manager dell'Hellas Verona, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Napoli: "Come primo pensiero, condoglianze... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Sandro, team manager dell'Hellas, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Napoli: "Come primo pensiero, condoglianze...

sportli26181512 : Verona, Mazzola: 'Garella grande portiere ed esempio': Sandro Mazzola, team manager dell'Hellas Verona, parla ai mi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Hellas Verona, Mazzola: 'Garella non era bravo solo con i piedi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Hellas Verona, Mazzola: 'Garella non era bravo solo con i piedi' - sscalcionapoli1 : Hellas Verona, Mazzola: “Garella non era bravo solo con i piedi” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Hellas Verona, Mazzola: 'Garella non era bravo solo con i piedi' -