Traffico Roma del 15-08-2022 ore 18:30 (Di lunedì 15 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna più Traffico in quest’ultima ora causato da un incidente tra la con la Pontina in aumento la circolazione alla barriera autostradale di Roma Est linea particolare in uscita dalla A24 è in direzione della tangenziale est raccomandiamo sempre senza sulla via Cassia Veientana dove proseguono fino al 17 novembre i lavori di manutenzione tra il grande e Castel dei ceveri in questo tratto si viaggia tra me e riduzione di carreggiata con rallentamenti possibili nei momenti di maggior Traffico sulla Flaminia anticipiamo domani martedì 16 i nuovi interventi di manutenzione tra Civita Castellana fino al 3 settembre il transito in questa zona verrà tramite senso unico alternato infine dal mese di luglio sono in Corso ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna piùin quest’ultima ora causato da un incidente tra la con la Pontina in aumento la circolazione alla barriera autostradale diEst linea particolare in uscita dalla A24 è in direzione della tangenziale est raccomandiamo sempre senza sulla via Cassia Veientana dove proseguono fino al 17 novembre i lavori di manutenzione tra il grande e Castel dei ceveri in questo tratto si viaggia tra me e riduzione di carreggiata con rallentamenti possibili nei momenti di maggiorsulla Flaminia anticipiamo domani martedì 16 i nuovi interventi di manutenzione tra Civita Castellana fino al 3 settembre il transito in questa zona verrà tramite senso unico alternato infine dal mese di luglio sono in Corso ...

zazoomblog : Traffico Roma del 15-08-2022 ore 17:30 - #Traffico #15-08-2022 #17:30 - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Cristoforo Colombo ?????? Traffico rallentato altezza Viale Europa > Roma Centro #Luceverde #Lazio - viabilitasdp : 18:16 #A24 Coda alla barriera di Roma est per traffico intenso. - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - SS148 Via Pontina ?????? Traffico intenso tra Castel Romano e Castel di Decima > Roma #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Traffico rallentato tra Cristoforo Colombo e Pontina > carreggiata esterna #Luceverde #Lazio -