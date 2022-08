The Boys, un primo sguardo a Gen V dal set dello spin-off (VIDEO) (Di lunedì 15 agosto 2022) Dal set dello spin-off di The Boys, Gen V, ci arriva un primo sguardo alla nuova serie di Amazon Prime VIDEO con questo breve VIDEO. Da Toronto ci arriva un fugace primo sguardo al set dello spin-off di The Boys, Gen V, grazie a un VIDEO e delle foto della nuova serie di Amazon Prime VIDEO trapelate su Twitter. Sappiamo ancora pochissimo su Gen V, la serie tv spin-off di The Boys dedicata ai giovani aspiranti supereroi iscritti al college della Vought, ma ora grazie a un fortunato abitante della zona, possiamo dare un'occhiata a cosa stanno combinando sul set dello show. Un utente Twitter che risiede ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 agosto 2022) Dal set-off di The, Gen V, ci arriva unalla nuova serie di Amazon Primecon questo breve. Da Toronto ci arriva un fugaceal set-off di The, Gen V, grazie a une delle foto della nuova serie di Amazon Primetrapelate su Twitter. Sappiamo ancora pochissimo su Gen V, la serie tv-off di Thededicata ai giovani aspiranti supereroi iscritti al college della Vought, ma ora grazie a un fortunato abitante della zona, possiamo dare un'occhiata a cosa stanno combinando sul setshow. Un utente Twitter che risiede ...

PrimeVideoIT : The Boys dici? Una normalissima sit-com per famiglie, non c'è nessun bisogno di aprire le immagini per una bella so… - dundee6107 : @BeJustMe Conosco un Patriota (the boys) ed è uno psicopatico. Ed è tutto dire - robiinclaw : RT @Il_Nerdastro: Back In Action. Certificato da questa foto di Jack Quaid e Karl Urban: le riprese della S4 di THE BOYS sono ufficialmente… - 3cinematographe : #TheBoys: una foto di Eric Kripke ci suggerisce un'importante indizio sulla Stagione 4 - alwaysdeanw : @demondean_ a quanto pare forse sarà nella season 4 di the boys, lo ha fatto capire in un commento sotto ad un post… -