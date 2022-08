Scintille tra Antonio Conte e Thomas Tuchel alla fine del derby tra Chelsea e Tottenham (2-2). Rosso diretto per entrambi (Di lunedì 15 agosto 2022) Un match carico di passione quello tra Chelsea e Tottenham, terminato con un un pareggio per 2 a 2. Al momento di lasciare il campo dopo il triplice fischio i due allenatori, Antonio Conte e Thomas Tuchel si sono scontrati in occasione della canonica stretta di mano finale: come mettere un fiammifero accanto ad una fiamma accesa. I tecnici sono stati espulsi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Un match carico di passione quello tra, terminato con un un pareggio per 2 a 2. Al momento di lasciare il campo dopo il triplice fischio i due allenatori,si sono scontrati in occasione della canonica stretta di mano finale: come mettere un fiammifero accanto ad una fiamma accesa. I tecnici sono stati espulsi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

