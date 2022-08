Prezzi | gas | Rete unica e banche | chi arriva a Palazzo Chigi troverà un elenco di emergenze

(Di lunedì 15 agosto 2022) Per ora la campagna elettorale si è concentrata su temi distanti dalla realtà. Dalla polemica sulla fiamma nel simbolo di FdI a quella sul presidenzialismo, passando alla tutela dei diritti civili delle minoranze. Ma chiunque dal 26 settembre avrà le leve del comando del Paese si dovrà confrontare con temi più concreti e decisivi per la vita degli italiani. Ecco i dossier che sisulla scrivania il prossimo premier e che dovranno essere risolti. Inflazione Viaggia alla media dell'8% all'anno secondo l'Istat. A luglio una piccola frenata al 7,9% grazie al migliore andamento deidei beni energetici. Ma questo non ha frenato l'effetto domino. Gli aumenti si sono trasmessi dalle materie prime ai prodotti del supermercato. Così il carrello della spesa ha raggiunto livelli che non si osservavano da settembre 1984,ndo a ...

Nel brevissimo termine, invece, qualora idovessero subito registrare un ribasso inferiore a ... Sul contrapposto insieme delle materie prime, il sottostante energy che privilegiamo è il...... con i servizi sociali ridotti al minimo e ial supermercato che stanno erodendo le pensioni ... non sono commenti sul "terzo polo", piuttosto timore per il prezzo del, a sottolineare un'... I prezzi del gas si fissano in Olanda Per ora la campagna elettorale si è concentrata su temi distanti dalla realtà. Dalla polemica sulla fiamma nel simbolo di FdI a quella ...Potenziato, per le sole bollette del gas, anche il sostegno ai cosiddetti clienti «vulnerabili», tra i quali i decreto dispone che rientrino anche le persone con più di 75 anni, chi è in condizioni di ...