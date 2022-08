Pasian di Prato Udine | bimbo investito da un' auto | è grave in ospedale

(Di lunedì 15 agosto 2022) commenta Unè stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere statoda un'che lo ha sbalzato per una decina di metri adi, in provincia di. Subito soccorso, il ...

È accaduto nel piccolo centro didi, in provincia di Udine poco prima delle 19:30: il piccolo stava attraversando sulle strisce con la sua bicicletta lungo la strada statale 13 ...