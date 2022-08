Osimhen, esultanza polemica verso la curva del Verona (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo il gol del 2-1 del Napoli sul Verona, allo scadere del primo tempo, polemica esultanza di Osimhen all'indirizzo della curva occupata... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo il gol del 2-1 del Napoli sul, allo scadere del primo tempo,diall'indirizzo dellaoccupata...

futtmeme : RICORDA OSIMHEN RIDE BENE CHI RIDE ULTIMO(RIFERITO ALLA ESULTANZA) NON SONO CONTRO NE AL NAPOLI NE A OSIMHEN,MI HA… - nello_paolo : @scottotweet Ma osimhen con chi ce l'aveva nell'esultanza? - FinallySisa : Goal di #Osimhen con Balletto/Esultanza insieme ad #Anguissa, il tutto sotto la curva NON HA PREZZO - Enrico__97 : @farted94 Io però non capisco perché Arnautovic (e Ibra l'anno scorso a Roma) siano stati ammoniti per 'esultanza p… - pochitopacifico : @pasquale_caos l'esultanza di osimhen la stampo -

Osimhen, esultanza polemica verso la curva del Verona Commenta per primo Dopo il gol del 2 - 1 del Napoli sul Verona , allo scadere del primo tempo, polemica esultanza di Osimhen all'indirizzo della curva occupata dagli ultras di casa. Il nigeriano simula un pianto con i pugni agli occhi e poi fa una linguaccia. Immediato il boato di risposta del pubblico ...